Pirlo defiende a Cristiano y afirma que el luso habla en el campo

"Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda (en la UEFA Champions League contra el Porto) nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro", dijo Pirlo al acabar el partido que su equipo ganó por 3-1 al Cagliari, en declaraciones a "Sky Sport".

Al acabar el duelo, el luso se negó a realizar declaraciones. "No, io non parlo" (No, yo no hablo), dijo en italiano Cristiano.