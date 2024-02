El mediocampista francés, que el 15 de marzo cumplirá 31 años de edad, parece pone fin a una carrera en la que llegó a ser protagonista en las canchas no solo con la Juventus, donde más sobresalió, sino también como jugador del Manchester United.

Paul Pogba se dijo con el corazón roto tras conocer su sanción por dopaje

“Estoy triste, sorprendido y con el corazón roto porque me hayan arrebatado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa se aclarará, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje.