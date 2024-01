Inzaghi lanza dardo a Memo Ochoa tras derrota del Salernitana

"Es decepcionante porque sin un disparo inmediato perdimos. Esto no debería suceder. Concedimos el gol y luego el penalti. El equipo nunca sufrió y trató de construir. El espíritu estaba ahí, pero algunos errores individuales nos penalizaron más de lo que debíamos. También pegamos un disparo en el travesaño y merecíamos al menos un empate” dijo Inzaghi al medio DAZN.

Pero, además, el estratega también lanzó un dardo contra el portero mexicano, pues consideró que no hizo la cuota de paradas que él esperaba.

" Ochoa no hizo ninguna parada, normalmente el portero hace 2 o 3 paradas, pero ahora tenemos otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato. Debemos revertir la tendencia, no nos debemos rendir. Si no puedes ganar estos partidos, al menos debes empatarlos", agregó el DT.