El uruguayo Martín Cáceres, defensa de la Fiorentina y exjugador del Barcelona y la Juventus Turín , informó de que padeció coronavirus durante dos meses y de que recibió hace pocos días la confirmación de que ya no está contagiado.

"Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir", afirmó Cáceres en transmisión en video de Instagram.