Llueven críticas a Cristiano Ronaldo. “Ya no está en el Real Madrid”

"Reclama los privilegios del delantero central, incluido con el derecho inalienable de disparar cada vez que tiene el balón, pero no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid. Y que Dybala no es Benzema (ni siquiera Higuain). Se arriesga a ponerse triste. En los penaltis: ¿tenía que tirar el último para celebrarlo?", escribe el periodista Sebastiano Vernazza.