Lautaro no es quien más quiere que se concrete su pase al Barça

Una cifra así podría no resultar significativa para los presupuestos que se manejan en Europa o incluso en ligas americanas como la MLS o la Liga MX, no obstante, se pronostica que Argentina será uno de los países más afectados por la recesión económica que ha traído la pandemia de coronavirus, por lo que una inyección de ese calibre podría ser la diferencia entre mantener, o no, la estabilidad financiera del club si el futbol no regresa antes del segundo semestre del año.