Koulibaly denuncia racismo: "Me han llamado mono de mierda"

Al término del partido ante la Fiorentina, los jugadores se fueron en dirección al vestuario y Osimhen, Anguissa y Koulibaly empezaron a sufrir insultos de corte racista. Los dos primeros, según cuentan los cronistas italianos, incluso sonrieron. El senegalés no. Al contrario, contestó: ¿Qué me has llamado? ¿Mono? Ven aquí y dímelo a la cara".