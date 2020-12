Esta no es la primera vez que Robson de Souza se ve implicado en un tema de esta índole. En 2009, cuando jugaba para el Manchester City , las autoridades inglesas dieron a conocer que el futbolista estaba siendo investigado por una presunta violación en una discoteca de la ciudad de Leeds, aunque finalmente fue puesto en libertad tras un interrogatorio.

"Me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”, le dijo Robinho a Chagas. El músico replicó que "yo vi cuando pusiste tu pena en su boca", a lo que de Souza respondió: "Eso no significa cog..."