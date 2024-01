José Mourinho se compara con Harry Potter tras críticas en Roma

"Es la Roma, es la afición más increíble que he visto en mi vida. Pero la gente piensa que su entrenador es José 'Harry Potter' Mourinho, no José Mourinho Félix y se levanta inmediatamente en el nivel de exigencia, de expectativas", mencionó el DT portugués previo a la visita a San Siro para enfrentar al Milan este domingo en la Serie A.

“No acepto de ninguna manera que se cuestione mi profesionalidad, mi dignidad y mi corazón por este trabajo. Si hay un ejemplo perfecto de profesionalidad soy yo. Nunca me he perdido un partido en más de 20 años de carrera, ni un entrenamiento, para mí no existe la enfermedad, el mal humor”, sentenció el portugués.