"Estaba en los Juegos Olímpicos, fue antes del partido de Japón (tercer lugar), me avisaron mis representantes que ya habían mandado una oferta, se acabó el partido y la verdad no me quise presionar tanto. Viaje a México llegué y en la noche cené con mis representantes donde me dijeron 'sabes que Pumas está interesado pero mandó una contraoferta'.