"Creo que no iba a ser la misma prueba que llegar a Holanda o España o a otro lugar, creo que el hecho de que un central joven de 22 años llegue a la liga italiana es por algo, no creo que sea por suerte, creo que me siento preparado, me siento en todos los sentidos listo y estos retos me gustan, la verdad no soy una persona que se vaya a achicar, estos retos me gustan".