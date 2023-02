El Napoli, con el 'Chucky' Lozano, goleó al Cremonese de Johan Vásquez

Esta temporada en Nápoles siempre hay fiesta. Cuando no es uno es el otro. Si no los dos, claro. Un pique más que sano entre las dos estrellas. Este domingo, Osimhen no quiso quedarse sin su recompensa y aumentó su ventaja como máximo goleador del campeonato con 17 goles, con una diana de nueve puro, rematando bajo palos, adelantándose a la defensa en un balón suelto en el que ya es su coto privado de caza.