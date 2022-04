El Inter se apodera de la punta de la Serie A tras vencer a la Roma en la Jornada 34

San Siro acogió el partido más importante de la jornada. El Inter se jugaba seguir teniendo el mando del campeonato doméstico y la 'Loba' los puestos europeos. Los de Inzaghi no solo no fallaron, sino que demostraron que están en el mejor momento de forma de la temporada. Los de Mourinho no pudieron hacer mucho más por frenar a un Inter que sabe perfectamente a lo que juega, muy organizado y automatizado.