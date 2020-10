Por medio de una transmision en vivo que realizó por Instagram, Cristiano Ronaldo aseguró que no ha roto ningún protocolo de seguridad después de haber dado positivo a la prueba de COVID-19 .

El portugués aclaró que " es mentira que no haya respetado los protocolos , siempre respeté las reglas , fue una mentira que inventó una persona en Italia", al tiempo que el capitán de la selección portuguesa aprovechó para invitar a sus seguidores a reguir los reglamentos sanitarios y permenecer en casa si es posible.

CR7 también aclaró que no tiene ningún síntoma, y aunque no negó que hay que tomar el coronavirus con seriedad, indicó que " no es el fin del mundo".