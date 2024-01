Uno de los delanteros más letales con los que actualmente cuanta la Selección de los Estados Unidos , Christian Pulisic , habló un poco de su futuro, en el que destacó que aún no piensa en jugar en la Major League Soccer (MLS) de su país, pues no se considera un jugador viejo.

"Obviamente no soy un jugador viejo. Con suerte tendré grandes temporadas aquí en Europa por delante de mi. Estoy amando mi tiempo aquí, así que claro, la MLS no está en mi mente al momento, pero sí, ¿al final de mi carrera? Claro."

“He tenido dificultades con eso. No es algo que afecte mi día a día. Creo que soy un tipo bastante sencillo. No estoy en público todo el tiempo, así que no me afecta. Estoy entrenando todos los días. Llego a casa y puedo relajarme y hablar con las personas cercanas a mí y las personas que amo, así que no es algo que me moleste de ninguna manera. Es sólo un poco de tiempo para acostumbrarme y estoy realmente agradecido de tener la plataforma para hacer lo que quiero hacer”.