Morata no se perderá el Atlético-Real Madrid: "Claro que lo veré"

El delantero de la Juventus , Álvaro Morata , protagonista con un doblete y una asistencia este sábado contra el Lazio (3-1), no dudó en contestar con un "claro que voy a ver el derbi" Atlético Madrid-Real Madrid , al ser preguntado sobre sus planes para la tarde de este domingo.

"Claro que voy a ver el derbi. Si me dejan en casa lo veré por televisión y si no lo veré con el móvil", aseguró Morata, doble ex de Madrid y Atlético, a la televisión italiana DAZN al acabar el duelo del Juventus.