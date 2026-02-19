    Selección Mexicana femenil

    Selección Mexicana Femenil da lista de convocatoria para partidos ante Brasil y Santa Lucía

    Pedro López elige a las 23 jugadoras que continuarán su camino rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Oficial! México vs. Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes


    La Selección Mexicana Femenil eligió ya a sus futbolistas para encarar sus próximos compromisos que incluyen un partido de Eliminatoria rumbo al Mundial Femenil 2027 y también un partido amistoso ante Brasil.

    Pedro López, director técnico del Tri Femenil, dispondrá de su plantilla para encarar en primera instancia a Santa Lucía el próximo 2 de marzo, en su segundo duelo dentro de las Eliminatorias de Concacaf.

    Para este compromiso, México tiene previsto viajar desde el 28 de marzo a Santa Lucía. La concentración de la Selección Mexicana Femenil está prevista para iniciar este lunes 23 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

    Tras el duelo de Eliminatorias de Concacaf, México Femenil se enfrentará a su similar de Brasil, país anfitrión del Mundial 2027, esto el próximo 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

    A continuación, la lista de 23 jugadoras convocadas por Pedro López para partido ante Santa Lucía y Brasil de marzo.

    • Itzel Velasco, América
    • Greta Espinoza, Tigres
    • Kimberly Rodríguez, América
    • Alexia Delgado, Tigres
    • Scarlett Camberos, América
    • Diana Ordóñez, Tigres
    • Kiana Palacios, América
    • Diana García, Rayadas
    • Montserrat Saldívar, América
    • Fátima Servín, Rayadas
    • Ivonne Gutiérrez, Cruz Azul
    • Alice Soto, Rayadas
    • Esthefanny Barreras, Pachuca
    • Reyna Reyes Portland, Thorns
    • Kenti Robles, Pachuca
    • Jacqueline Ovalle, Orlando Pride
    • Karla Nieto, Pachuca
    • Rebeca Bernal, Washington Spirit
    • Charlyn Corral, Pachuca
    • Nicolette Hernández, Boston Legacy
    • Blanca Félix, Guadalajara
    • Aaliyah Farmer, Chicago Stars
    • Jasmine Casarez, Guadalajara
