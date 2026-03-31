Selección Mexicana Femenil da a conocer su convocatoria para las eliminatorias mundialistas
México se medirá con Islas Vírgenes y Puerto Rico en busca de clasificar al Mundial del 2027.
La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de futbolistas convocadas para sus siguientes compromisos de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial del 2027 y los Juegos Olímpicos.
Entre las futbolistas que destacan en el llamado del estratega, Pedro López, destacan C harlyn Corral, Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Kiana Palacios.
El Tri femenil se enfrentará el próximo 10 de abril a Islas Vírgenes en el estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas, y e l 18 frente a Puerto Rico en la cancha del Nemesio Diez, casa del Toluca.
Al momento la Selección Mexicana Femenil s e encuentra en la segunda posición del grupo A con seis puntos por detrás de Puerto Rico que suma 9 unidades con un partido más disputado.
CONVOCTORIA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL PARA LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF
Porteras:
· Blanca Félix (Guadalajara)
· Cecilia Santiago (Tigres)
· Esthefanny Barreras (Pachuca)
Defensas:
· Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars-USA)
· Greta Espinoza (Tigres)
· Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)
· Karol Bernal (Monterrey)
· Kenti Robles (Pachuca)
· Kimberly Rodríguez (América)
· Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA)
· Reyna Reyes (Portland Thorns-USA).
Mediocampistas:
· Jacqueline Ovalle (Orlando Pride-USA)
· Alexia Delgado (Tigres)
· Alice Soto (Monterrey)
· Fátima Servín (Monterrey)
· Karla Nieto (Pachuca)
· Scarlett Camberos (América)
Delanteras:
· Charlyn Corral (Pachuca)
· Jasmine Casarez (Guadalajara)
· Kiana Palacios (Utah Royals-USA)
· Diana Ordoñez (tigres)
· María Sánchez (Tigres)
· Stephany Mayor (Tigres)