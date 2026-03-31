    México (F)

    Selección Mexicana Femenil da a conocer su convocatoria para las eliminatorias mundialistas

    México se medirá con Islas Vírgenes y Puerto Rico en busca de clasificar al Mundial del 2027.

    Por:
    Raúl Martínez
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    La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de futbolistas convocadas para sus siguientes compromisos de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial del 2027 y los Juegos Olímpicos.

    Entre las futbolistas que destacan en el llamado del estratega, Pedro López, destacan C harlyn Corral, Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Kiana Palacios.

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    El Tri femenil se enfrentará el próximo 10 de abril a Islas Vírgenes en el estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas, y e l 18 frente a Puerto Rico en la cancha del Nemesio Diez, casa del Toluca.

    Al momento la Selección Mexicana Femenil s e encuentra en la segunda posición del grupo A con seis puntos por detrás de Puerto Rico que suma 9 unidades con un partido más disputado.

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    CONVOCTORIA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL PARA LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF

    Porteras:

    · Blanca Félix (Guadalajara)
    · Cecilia Santiago (Tigres)
    · Esthefanny Barreras (Pachuca)

    Defensas:

    · Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars-USA)
    · Greta Espinoza (Tigres)
    · Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)
    · Karol Bernal (Monterrey)
    · Kenti Robles (Pachuca)
    · Kimberly Rodríguez (América)
    · Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA)
    · Reyna Reyes (Portland Thorns-USA).

    Mediocampistas:

    · Jacqueline Ovalle (Orlando Pride-USA)
    · Alexia Delgado (Tigres)
    · Alice Soto (Monterrey)
    · Fátima Servín (Monterrey)
    · Karla Nieto (Pachuca)
    · Scarlett Camberos (América)

    Delanteras:

    · Charlyn Corral (Pachuca)
    · Jasmine Casarez (Guadalajara)
    · Kiana Palacios (Utah Royals-USA)
    · Diana Ordoñez (tigres)
    · María Sánchez (Tigres)
    · Stephany Mayor (Tigres)

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