México (F) Selección Mexicana Femenil da a conocer su convocatoria para las eliminatorias mundialistas México se medirá con Islas Vírgenes y Puerto Rico en busca de clasificar al Mundial del 2027.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de futbolistas convocadas para sus siguientes compromisos de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial del 2027 y los Juegos Olímpicos.

Entre las futbolistas que destacan en el llamado del estratega, Pedro López, destacan C harlyn Corral, Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Kiana Palacios.

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El Tri femenil se enfrentará el próximo 10 de abril a Islas Vírgenes en el estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas, y e l 18 frente a Puerto Rico en la cancha del Nemesio Diez, casa del Toluca.

Al momento la Selección Mexicana Femenil s e encuentra en la segunda posición del grupo A con seis puntos por detrás de Puerto Rico que suma 9 unidades con un partido más disputado.

CONVOCTORIA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL PARA LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF

Porteras:

· Blanca Félix (Guadalajara)

· Cecilia Santiago (Tigres)

· Esthefanny Barreras (Pachuca)

Defensas:

· Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars-USA)

· Greta Espinoza (Tigres)

· Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

· Karol Bernal (Monterrey)

· Kenti Robles (Pachuca)

· Kimberly Rodríguez (América)

· Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA)

· Reyna Reyes (Portland Thorns-USA).

Mediocampistas:

· Jacqueline Ovalle (Orlando Pride-USA)

· Alexia Delgado (Tigres)

· Alice Soto (Monterrey)

· Fátima Servín (Monterrey)

· Karla Nieto (Pachuca)

· Scarlett Camberos (América)

Delanteras: