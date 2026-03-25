    Futbol

    Selección de El Salvador tiene aterrizaje de emergencia de cara a la Concacaf Series

    La selección que dirige Hernán Darío Gómez sufrió un percance cuando se trasladaba para sus compromisos ante República Dominicana y Martinica.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Selección de El Salvador tiene aterrizaje de emergencia durante su traslado a República Dominicana

    La Selección de El Salvador sufrió un percance durante su vuelo cuando se trasladaba hacia República Dominicana para cumplir con el primero de dos partidos de la Concacaf Series que inicia en esta Fecha FIFA y que le obligó a aterrizar de emergencia en Colombia.

    De acuerdo a diversos medios en Centroamérica y del periodista Rodrigo Velis, el combinado que dirige Hernán Darío Gómez, donde se han reencontrado los hermanos Gil Hurtado, tuvo un problema mecánico en el avión en el que viajaba que obligó a la aeronave a descender de emergencia en el Aeropuerto El Dorado en Colombia.

    PUBLICIDAD

    Según información preliminar, el avión presentó un problema relacionado con el sistema de oxígeno, aparentemente por una manguera dañada, lo que obligó a la tripulación a descender por seguridad y regresar a la capital colombiana.

    El vuelo apenas tenía una hora de recorrido y cuando se detectó el desperfecto debió volar en vueltas para gastar combustible y cerca de hora y media después realizar el aterrizaje forzoso que mantuvo a toda la tripulación a salvo.

    Algunos de los pasajeros del vuelo presentaron shocks nerviosos y debieron recibir atención médica. Ahora la Selección de El Salvador continuará el viaje hacia su hotel de concentración en República Dominicana en autobús.

    La Selección de El Salvador se medirá a República Dominicana este jueves 26 de marzo a las 15:00 horas tiempo del Centro de México; 17:00 horas tiempo del Este. El domingo 29 de marzo se enfrentará a Martinica a las 14:00 horas tiempo del Centro de México, 16:00 horas tiempo del Este, en ambos casos en condición de visitante.

    Relacionados:
    FutbolFútbolEl Salvador

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX