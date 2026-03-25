Futbol Selección de El Salvador tiene aterrizaje de emergencia de cara a la Concacaf Series La selección que dirige Hernán Darío Gómez sufrió un percance cuando se trasladaba para sus compromisos ante República Dominicana y Martinica.

Video Selección de El Salvador tiene aterrizaje de emergencia durante su traslado a República Dominicana

La Selección de El Salvador sufrió un percance durante su vuelo cuando se trasladaba hacia República Dominicana para cumplir con el primero de dos partidos de la Concacaf Series que inicia en esta Fecha FIFA y que le obligó a aterrizar de emergencia en Colombia.

De acuerdo a diversos medios en Centroamérica y del periodista Rodrigo Velis, el combinado que dirige Hernán Darío Gómez, donde se han reencontrado los hermanos Gil Hurtado, tuvo un problema mecánico en el avión en el que viajaba que obligó a la aeronave a descender de emergencia en el Aeropuerto El Dorado en Colombia.

PUBLICIDAD

Según información preliminar, el avión presentó un problema relacionado con el sistema de oxígeno, aparentemente por una manguera dañada, lo que obligó a la tripulación a descender por seguridad y regresar a la capital colombiana.

El vuelo apenas tenía una hora de recorrido y cuando se detectó el desperfecto debió volar en vueltas para gastar combustible y cerca de hora y media después realizar el aterrizaje forzoso que mantuvo a toda la tripulación a salvo.

Algunos de los pasajeros del vuelo presentaron shocks nerviosos y debieron recibir atención médica. Ahora la Selección de El Salvador continuará el viaje hacia su hotel de concentración en República Dominicana en autobús.