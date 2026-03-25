Selección de El Salvador tiene aterrizaje de emergencia de cara a la Concacaf Series
La selección que dirige Hernán Darío Gómez sufrió un percance cuando se trasladaba para sus compromisos ante República Dominicana y Martinica.
La Selección de El Salvador sufrió un percance durante su vuelo cuando se trasladaba hacia República Dominicana para cumplir con el primero de dos partidos de la Concacaf Series que inicia en esta Fecha FIFA y que le obligó a aterrizar de emergencia en Colombia.
De acuerdo a diversos medios en Centroamérica y del periodista Rodrigo Velis, el combinado que dirige Hernán Darío Gómez, donde se han reencontrado los hermanos Gil Hurtado, tuvo un problema mecánico en el avión en el que viajaba que obligó a la aeronave a descender de emergencia en el Aeropuerto El Dorado en Colombia.
Según información preliminar, el avión presentó un problema relacionado con el sistema de oxígeno, aparentemente por una manguera dañada, lo que obligó a la tripulación a descender por seguridad y regresar a la capital colombiana.
El vuelo apenas tenía una hora de recorrido y cuando se detectó el desperfecto debió volar en vueltas para gastar combustible y cerca de hora y media después realizar el aterrizaje forzoso que mantuvo a toda la tripulación a salvo.
Algunos de los pasajeros del vuelo presentaron shocks nerviosos y debieron recibir atención médica. Ahora la Selección de El Salvador continuará el viaje hacia su hotel de concentración en República Dominicana en autobús.
La Selección de El Salvador se medirá a República Dominicana este jueves 26 de marzo a las 15:00 horas tiempo del Centro de México; 17:00 horas tiempo del Este. El domingo 29 de marzo se enfrentará a Martinica a las 14:00 horas tiempo del Centro de México, 16:00 horas tiempo del Este, en ambos casos en condición de visitante.