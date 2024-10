“Ante el anuncio de Andrés Iniesta sobre su retirada del futbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las grandes leyendas del futbol español y del futbol mundial.

Iniesta se retira entre lágrimas: “Nunca pensé que llegaría este día”

"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional.