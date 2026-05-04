    Santos

    Santos investiga altercado entre Neymar y Robinho Jr. en entrenamiento

    La estrella del Santos se habría molestado por una gambeta que le realizó el juvenil.

    Por:Raúl Martínez
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    El Santos vive momentos de tensión luego de que se r egistrara un altercado entre Neymar y Robinho Jr., hijo del ex jugador de la selección brasileña, durante un entrenamiento, situación que ya derivó en una investigación interna por parte del club.

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    De acuerdo con medios brasileños, el incidente ocurrió el pasado domingo en una práctica, donde ambos futbolistas protagonizaron un fuerte cruce que habría escalado a agresión física luego de que el joven delantero de 18 años habría gambeteado a Neymar, algo que no le gustó a la estrella de Santos.

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    Ante la gravedad de lo sucedido, la directiva del Santos confirmó que abrió una investigación a través de su departamento jurídico para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.

    El entorno de Robinho Jr. también tomó cartas en el asunto, solicitando medidas formales al club, e ntre ellas acceso a videos del entrenamiento, un posicionamiento oficial y una reunión para analizar su situación contractual, incluso contemplando una posible salida por falta de garantías.

    Por su parte, Neymar habría ofrecido disculpas tras el incidente, y aunque versiones apuntan a que ambos lograron calmar la situación posteriormente, el conflicto generó gran revuelo mediático por el peso de los protagonistas.

    Video Neymar pierde el control y encara a un aficionado que lo insultaba
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