Santos Santos investiga altercado entre Neymar y Robinho Jr. en entrenamiento La estrella del Santos se habría molestado por una gambeta que le realizó el juvenil.

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El Santos vive momentos de tensión luego de que se r egistrara un altercado entre Neymar y Robinho Jr., hijo del ex jugador de la selección brasileña, durante un entrenamiento, situación que ya derivó en una investigación interna por parte del club.

De acuerdo con medios brasileños, el incidente ocurrió el pasado domingo en una práctica, donde ambos futbolistas protagonizaron un fuerte cruce que habría escalado a agresión física luego de que el joven delantero de 18 años habría gambeteado a Neymar, algo que no le gustó a la estrella de Santos.

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Ante la gravedad de lo sucedido, la directiva del Santos confirmó que abrió una investigación a través de su departamento jurídico para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.

El entorno de Robinho Jr. también tomó cartas en el asunto, solicitando medidas formales al club, e ntre ellas acceso a videos del entrenamiento, un posicionamiento oficial y una reunión para analizar su situación contractual, incluso contemplando una posible salida por falta de garantías.

Por su parte, Neymar habría ofrecido disculpas tras el incidente, y aunque versiones apuntan a que ambos lograron calmar la situación posteriormente, el conflicto generó gran revuelo mediático por el peso de los protagonistas.