En entrevista para TUDN a las afueras del campo de entrenamiento del Real Madrid donde Kylian Mbappé fue baja por enfermedad , Edu Aguirre se deshizo en elogios sobre Santi Gimenez .

"Santi Gimenez es un crack, fue Paco Buyo el que lo dijo hace un par de años. Me hubiera gustado, me gustaría, es un perfil que le hace falta al Real Madrid, un perfil que puede ser o no titular, pero si entra al minuto 60 te puede cambiar el partido".