Santiago Arrieta Futbolista sufre terrible lesión al festejar su gol en el futbol ecuatoriano Santiago Arrieta pasó de la euforia a la tristeza tras anotar su primer gol con el Leones FC de Ecuador

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Insólito! futbolista anota y se rompe los ligamentos en el festejo

Santiago Arrieta paso de la euforia por su golazo a la tristeza luego de sufrir una terrible lesión mientras festejaba su tanto en el futbol ecuatoriano.

El atacante del Leones FC se hizo presente en el marcador muy temprano en el partido frente al Independiente del Valle que lo hizo ‘estallar’ de emoción, sin embargo, después de saltar en su celebración el argentino sufrió una rotura de ligamentos.

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Al sentir el fuerte dolor en su rodilla se olvidó del festejo y se tiró al césped para que después recibiera atención médica y abandonará el partido.

Y tras los exámenes se determinó que sufrió una rotura de ligamentos y tras ser intervenido quirúrgicamente se dio a conocer que Santiago Arrieta estará fuera de las canchas entre 9 y 12 meses.