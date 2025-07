“Obviamente fundamental, incluso tiempo atrás antes de yo llegar a Pachuca habíamos hablado del tema , se hizo realidad, le agradezco a la distancia lo que me ayudó para venir aquí, no solo a él, también a su hermano, lo que ha sido Pachuca, así que muy contento de volver a España, de estar aquí en el Real Oviedo y con muchas ganas de dar lo mejor”.

Salomón Rondón fue cuestionado sobre su edad y el artillero afirmó que no ve problema, él ve “solo un número” más y que llega a competir.

“No bueno, yo con 35, pero mejor que nunca, la verdad que mis números hasta el año pasado hablaron del buen momento que estaba viviendo, no solo en clubes sino a nivel de selección. Desde mi punto de vista, la edad es un número mientras me sienta plenamente tanto física como mental, creo que donde me toque tendré que aportar, mi idea es competir, con objetivos personales como grupales a flor de piel”.