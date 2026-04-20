México El humilde gesto de Ronaldinho con las leyendas de México en el Estadio Banorte El astro brasileño agradeció el cariño de la afición mexicana y de los jugadores mexicanos.

Video El humilde gesto de Ronaldinho con los mexicanos antes del partido

Ronaldinho desató la locura en su regreso al Estadio Banorte para jugar el partido de leyendas entre México y Brasil que el Tri terminó ganando por marcador de 3-2.

La afición mexicana homenajeó a Ronaldinho con aplausos y ovaciones, y el astro brasileño respondió haciendo una reverencia hacia las gradas y con un emotivo mensaje para México.

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Pero no solo tuvo un gran gesto con la afición, Ronaldinho también lo tuvo con los jugadores mexicanos al acercarse a cada uno de ellos para saludarlos en el túnel antes de salir a la cancha del Estadio Banorte para el inicio del partido.

En un video que grabó un fan y circula en redes sociales, se ve a Dinho reencontrándose con Rafa Márquez, con quien compartió vestidor en el Barcelona, e intercambió un fraternal abrazo, además de unas palabras.

También se ve a Ronaldinho saludando a jugadores como Carlos Salcido, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Osorio, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, ‘Maza’ Rodríguez, Jared Borgetti, Luis Hernández, Francisco Palencia, entre otros.

Ronaldinho: “Yo amo mucho a México”

Al salir de cambio y ser ovacionado por los miles de fanáticos que se dieron cita en el Estadio Banorte, Ronaldinho agradeció el cariño de la afición mexicana y recordó su paso por la Liga MX.

“Lindo ¿no?, yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro, una época muy linda, muy lindos recuerdos de este estadio y de esta liga que fue un placer participar. Solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, ellos viven en mi corazón”.

El paso de Ronaldinho en la Liga MX

Ronaldinho volvió a jugar en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, después de 11 años cuando lo hizo con Querétaro, con quien anotó dos goles para derrotar 0-4 al América y ser ovacionado por la propia afición azulcrema.

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En su paso por el futbol mexicano, el astro brasileño disputó 29 partidos con los Gallos Blancos con un saldo de ocho goles y ocho asistencias.

Dinho se quedó muy cerca de ser campeón de Liga MX al liderar a Querétaro a la Final del Clausura 2015, la única de su historia, donde perdió ante Santos Laguna por un marcador global de 5-3.