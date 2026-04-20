El humilde gesto de Ronaldinho con las leyendas de México en el Estadio Banorte
El astro brasileño agradeció el cariño de la afición mexicana y de los jugadores mexicanos.
Ronaldinho desató la locura en su regreso al Estadio Banorte para jugar el partido de leyendas entre México y Brasil que el Tri terminó ganando por marcador de 3-2.
La afición mexicana homenajeó a Ronaldinho con aplausos y ovaciones, y el astro brasileño respondió haciendo una reverencia hacia las gradas y con un emotivo mensaje para México.
Pero no solo tuvo un gran gesto con la afición, Ronaldinho también lo tuvo con los jugadores mexicanos al acercarse a cada uno de ellos para saludarlos en el túnel antes de salir a la cancha del Estadio Banorte para el inicio del partido.
En un video que grabó un fan y circula en redes sociales, se ve a Dinho reencontrándose con Rafa Márquez, con quien compartió vestidor en el Barcelona, e intercambió un fraternal abrazo, además de unas palabras.
También se ve a Ronaldinho saludando a jugadores como Carlos Salcido, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Osorio, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, ‘Maza’ Rodríguez, Jared Borgetti, Luis Hernández, Francisco Palencia, entre otros.
Ronaldinho: “Yo amo mucho a México”
Al salir de cambio y ser ovacionado por los miles de fanáticos que se dieron cita en el Estadio Banorte, Ronaldinho agradeció el cariño de la afición mexicana y recordó su paso por la Liga MX.
“Lindo ¿no?, yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro, una época muy linda, muy lindos recuerdos de este estadio y de esta liga que fue un placer participar. Solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, ellos viven en mi corazón”.
El paso de Ronaldinho en la Liga MX
Ronaldinho volvió a jugar en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, después de 11 años cuando lo hizo con Querétaro, con quien anotó dos goles para derrotar 0-4 al América y ser ovacionado por la propia afición azulcrema.
En su paso por el futbol mexicano, el astro brasileño disputó 29 partidos con los Gallos Blancos con un saldo de ocho goles y ocho asistencias.
Dinho se quedó muy cerca de ser campeón de Liga MX al liderar a Querétaro a la Final del Clausura 2015, la única de su historia, donde perdió ante Santos Laguna por un marcador global de 5-3.