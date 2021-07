“Dado que mi ídolo me pidió esto, cuando Jardine (el DT olímpico de Brasil) me llamó, preguntándome si prefería una camiseta, le pedí el número 10. Cuando terminó mi llamada con Jardine, volví a la habitación y le dije Neymar que le pedí el número 10. Él era feliz. Lo quiera o no, sabe cuánto lo aprecio. Cuando era más joven, él fue mi inspiración. Incluso me corté el pelo como el suyo”, dijo el delantero del Everton en rueda de prensa.