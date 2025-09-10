¿Regresa el Tiburón? Veracruz lanza misterioso mensaje en redes
Los comentarios están desatados después de una enigmática publicación del 'Tibu'.
Los Tiburones Rojos del Veracruz, actualmente equipo extinto, es una de las escuadras más añoradas en la Liga MX, si bien ha dado de qué hablar en las últimas horas.
La cuenta oficial del equipo jarocho dio de qué hablar después de publicar un enigmático mensaje en redes sociales, lo que desató todo tipo de especulaciones.
"Me verás volver. Tic Tac", se pudo leer en el referido mensaje, además de una imagen que tiene la leyenda "La única lucha que se pierde es la que se abandona. Estamos listos, jefe".
La cuenta del Veracruz ha estado especialmente activa después de que Fidel Kuri Grajales, el último presidente que tuvo el conjunto jarocho, saliera de prisión para continuar su proceso penal en su domicilio.
La desafiliación del Veracruz en 2019 fue consecuencia de adeudos del propio Kuri Grajales, lo cual desembocó también en la prohibición del uso del nombre 'Tiburones Rojos de Veracruz' y 'Albinegros de Orizaba' en cualquier otra franquicia dentro del sistema futbolístico profesional en México, hasta que se pague las dedudas que Kuri Grajales dejó.