¿Regresa el Tiburón? Veracruz lanza misterioso mensaje en redes

Video ¿Regresa el 'Tibu'? El enigmático mensaje que se publicó desde Veracruz

Los Tiburones Rojos del Veracruz, actualmente equipo extinto, es una de las escuadras más añoradas en la Liga MX, si bien ha dado de qué hablar en las últimas horas.

La cuenta oficial del equipo jarocho dio de qué hablar después de publicar un enigmático mensaje en redes sociales, lo que desató todo tipo de especulaciones.

"Me verás volver. Tic Tac", se pudo leer en el referido mensaje, además de una imagen que tiene la leyenda "La única lucha que se pierde es la que se abandona. Estamos listos, jefe".

La cuenta del Veracruz ha estado especialmente activa después de que Fidel Kuri Grajales, el último presidente que tuvo el conjunto jarocho, saliera de prisión para continuar su proceso penal en su domicilio.