¿Reemplazo o competencia para Jiménez?: Wolves buscan a Higuaín

No obstante, en caso de que no salga el mexicano, Higuaín podría convertirse en una competencia para Raúl.

" River Plate es un club que me dio siempre todo. La posibilidad de crecer, de dejarme mostrar, me dio la oportunidad de que me comprara el Real Madrid. No sé qué va a pasar ahora, estoy con la cabeza acá. Hasta a mí me sorprendió (el interés del D.C. United, de la MLS). Mi cabeza está acá y el futuro dirá qué tendrá que pasar", señaló.