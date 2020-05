Raúl Méndez | El virus “FIFA”

La mente más maquiavélica no habría jamás engendrado la idea de ponerle pausa al mundo.

Por más ceros que pongan en sus cheques, los jugadores no son máquinas. Los clubes pagan montos exorbitantes a futbolistas que, además, están obligados a cumplir su “compromiso con la patria” cuando son convocados por su selección nacional.

De entrada estar limitados por la obligación a jugar sólo contra los rivales de la Concacaf es el virus que ataca la salud de la selección mexicana. Ya no abundemos sobre el nivel cuestionable de esta área futbolística porque de por sí las eliminatorias mundialistas han sido un calvario para el equipo verde. Jugar cada dos años la Copa Oro y ahora, por si algo faltaba, también el torneo denominado Liga de Naciones de la Concacaf, es como querer avanzar pisando el freno.

“Es que somos Concacaf”, dicen. Más bien, elegimos fundar la única confederación que no es continental. Aunque existiera el interés de jugar otra vez Copa América o Copa Libertadores no es tan simple decirlo que lograr de verdad que los clubes mexicanos y el equipo Tricolor tengan la calidad necesaria para competir en serio.

Por decisión propia nos encadenamos a una confederación donde no está en riesgo obtener el pase al Mundial. Para México, jugar en Concacaf garantiza la asistencia cada cuatro años el torneo más importante del futbol organizado, pero el precio que se paga por atrincherarse en la zona de confort es, por decir lo menos, muy alto.

El calendario internacional tras el Mundial de Rusia 2018 provocó que las confederaciones erigieran “muros” en sus fronteras. En algún resquicio queda un lugar para disputar un amistoso contra un rival europeo. Los gigantes europeos no suelen venir a América. Tiene mucho valor enfrentarlos en su casa con todo en contra. Pero es necesario que México cumpla con cierto status deportivo para ser un sinodal atractivo para las mejores selecciones del mundo.

Por la pandemia del coronavirus, no fue posible que la selección mexicana se midiera a Suiza, rankeada en el lugar 12 de la FIFA. Una lástima no poder enfrentarlo aunque se trata de un equipo que ni siquiera ha calificado a cuartos de final de una Copa del Mundo desde que la organizó en 1954. Medirse a Grecia, la selección 54 del escalafón internacional, lo dice todo. Si el partido hubiera sido después del triunfo en la Euro del 2004 sería fantástico, pero ahora no es para presumir.