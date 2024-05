Antonio Carlos Santos, exfutbolista de equipos como América y Veracruz, rechazó que Hugo Sánchez haya sido el 'responsable' de 'echarlo' cuando salió por primera vez del conjunto de las Águilas, cuando 'Hugol' llegó a la institución en 1992.

En entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN, el brasileño volvió a la carga en contra de Hugo Sánchez, con quien tiene un pleito añejo y no dudó en señalarlo como "mala leche" y "soberbio", si bien señaló que esto es opacado por el estatus de "figura" que tiene dentro del futbol mexicano.

"Eso son las malas lenguas, la historia fue así: tenía propuesta para ir a Portual, Italia o River en Argentina, y no soy mentiroso, eso es real, llegaron, llamaron a Panchito (Hernández), quise ir a Porto, hablar el mismo idioma, Champions, decidí, pero con Hugo, me habla Diez Barroso y me dice que va a llegar Hugo, y le dije 'mira, si llega, va a haber madrina. Para empezar, ese tipo es un soberbio, mala leche, siempre lo ha sido, pero nadie dice nada, solo vemos la figura emblemática.

"Con el 'Negro', se la 'pellizcó'. Me fui porque me quise ir, fui a Portugal, la Champions League, fui a hacer lo que a mí me parecía, para evitar que tuviera eso, me fui, porque cuando me regreso, ¿quién se fue? Hugo, el karma es el karma, pasó lo mismo. Cuando llegué, tuvo qué firmar la rescisión en su casa, no entraba en el América", agregó.

JORGE CAMPOS, "CLIENTE" DE ANTONIO CARLOS SANTOS



El brasileño ex de América relató que vive en Cuernavaca y que practica mucho al golf, incluso, bromeó con tener al exportero Jorge Campos como gran 'cliente' en estos duelos. Además, bromeó con participar en la mesa de Línea de 4 de TUDN, a invitación del propio David Faitelson.

"Es mi cliente (Jorge Campos en el golf), es un gran jugador de golf, Campos. Hoy me dedico a cuidar a mi familia, a mi hija, a mi mujer, me la paso increíble, vivimos en Cuernavaca, también tenemos una empresa familiar, que nos va bastante bien, ¿para qué (se mete en el futbol)? Toqué la puerta, nunca me abrieron. Me llamaron (de comentarista) si me interesaba, pero ya por la experiencia en Azteca, no. Ahí iba todos los días, hablaba 3 minutos, estaría bueno ir (a Línea de 4) para bajar los humos a uno que otro".

Video El ‘Negro’ Santos aceptaría la invitación para estár en Línea de Cuatro El exfutbolista aseguró que se podría lograr para “bajarles los humos a dos tres” en la mesa. 1:51 mins