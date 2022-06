Rafael Loredo, el técnico mexicano que dejó al Tri fuera del 'mundialito' y sin JJOO

“Es la segunda vez que la vida me pone en esta situación, primero con la Selección Mayor de Guatemala enfrentamos a México en el torneo de Copa Oro, ahorita me vuelve a tocar jugar contra México. Son circunstancias de la vida, todos me preguntan cuál es mi sentimiento y yo estoy bien clarito, quiero mucho a México, allá nací pero ahora quiero mucho más a Guatemala”, aseguró el técnico mexicano.