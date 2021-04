La polémica de la creación de la Superliga Europea sigue con la generación de temas alrededor del mundo del futbol y ahora fue el Wolverhampton , equipo donde juega Raúl Jiméne z, que se subió al tren contra el "Big Six" de la Premier League .

A través de las redes sociales, el conjunto de Wolves bromeó al autoproclamarse que fue el campeón de la temporada 2018-19 al no existir Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool y Tottenham que están en esa nueva competencia como equipos fundadores.

En esa temporada, el Wolverhampton terminó en séptimo lugar detrás del Big Six de la Premier League, fue la primera campaña de Raúl Jiménez que llegó a préstamo y luego fue comprado, donde anotó 13 goles y dio 4 asistencias solo en la liga inglesa.



La Premier League está luchando para que la Superliga Europea no salga adelante y no descartan tomar medidas sobre los clubes fundadores. De hecho, hoy están reunidos la FA (Federación Inglesa), la Premier League y diversas asociaciones de aficionados sin la presencia de representantes del Big Six.