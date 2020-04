UEFA solo ve al Liverpool campeón de Premier League

Aleksander Ceferin , presidente de la UEFA , aseguró que no ve a nadie más que el Liverpool como campeón de la Premier League de Inglaterra y espera que todas las ligas del futbol en Europa se reanuden cuando mejor se pueda.

“No puedo imaginar un escenario en el que los campeones no sea el Liverpool. No veo forma de dejar al Liverpool sin título. Si se juega, es casi seguro que lo ganará, teóricamente no todo ha terminado, pero el equipo está muy cerca.