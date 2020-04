Según el Daily Mail , los Spurs buscarían ingresar una fuerte cantidad de dinero por una de sus estrellas y así solventar las deudas por su nuevo estadio, ya que tras las crisis económica que ha arrojado la crisis del coronavirus, la escuadra londinense no ha generado ingresos.

“Siempre amaré a los Spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta estoy preparado para irme. No soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top”, dijo Kane anteriormente.