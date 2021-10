Tiene cuatro años de edad y ya fue reclutado por el Arsenal

"Este niño está haciendo cosas que no debería estar haciendo. La forma en que golpea el balón. Es demasiado compleja para alguien de su edad. Cuando lo vi, llamé a un amigo y me confirmó que tenía cuatro años. Le dije que era imposible, que no podía ser un chaval de guardería. Así que fui a hablar con sus padres, lo lleve a unas sesiones de entrenamiento y lo hizo de nuevo. Lo hace constantemente", dijo en entrevista para la BBC.