Thierry Henry sueña con dirigir al Arsenal y Barcelona

“El Arsenal es parte de mí y siempre lo será: la mitad de mi corazón pertenece al Arsenal y la otra mitad a mi familia. El entendimiento que tengo con sus aficionados es algo que no puedo describir, es algo que siempre voy a echar de menos. Entonces, si me preguntas si algún día me gustaría entrenar al Arsenal, sí”, dijo en entrevista para la revista FourFourTwo.