Sean Connery, la estrella del cine que pudo jugar en el Manchester United

Sean Connery, actor que interpretará James Bond c omo el famoso Agente 007 , falleció este día a la edad de 90 años; a Connery no sólo lo recuerda el medio artístico sino también el medio deportivo, ya que tuvo un paso breve como jugador de futbol.

"Jugué para Bonnyrigg Rose y East Fife me ofreció una prueba. Esa es la verdad. Celtic, no", declaró en su momento con él y a The Dalkeith Advertiser.