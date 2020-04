¿Se identifican? Agüero se acostó enojado por caer en videojuego

"Pasa que a mí me llaman y el otro no espero y ya puso para jugar. Yo con la cámara no podía. Le dije a mi novia que me ayudara pero ella estaba hablando con la producción. Yo no me podía concentrar y encima me hizo un gol justo sobre la hora... Estaba caliente. Desconfiguré todo, apagué la play y me quedé una hora acá acostado en sillón re caliente", dijo a TyC.