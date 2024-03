Un dato histórico para un jugador que no pierde desde febrero de 2023, cuando el City cayó en el estadio que peor se le da, el Tottenham Hotspur Stadium , contra los 'Spurs' (1-0). Desde entonces, cada vez que Pep Guardiol a ha alineado a Rodri, el City se ha llevado el triunfo.

"Leí que llevaba no sé cuántos meses o partidos", dijo Rodri tras cumplir un año invicto. "La verdad que es algo increíble. Estoy contento, sobre todo por lo que significa para el equipo no perder durante un año. En ese sentido, sólo me hace querer seguir adelante", concluyó.