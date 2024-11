Raúl Jiménez da increíble respuesta a elogio de Santi Giménez

Raúl Jiménez , delantero del Fulham , respondió los elogios recibidos por su compatriota Santiago Giménez , quien no dudó en manifestar su admiración para el atacante de los 'Cottagers'.

"Tiene las cualidades para poder estar en un equipo de Premier League, de poder competir en un equipo de los grandes, es un gran jugador que ha demostrado buenas cosas en Holanda, esperar que regrese de esta lesión y tal vez en el próximo mercado de verano que esté recuperando, que regrese al nivel, pueda dar ese salto de calidad a una liga más importante como la Premier League y pueda demostrar ese futbol que tiene y que no solo lo pueda hacer en Holanda sino en cualquier parte".

RAÚL JIMÉNEZ OPINA SI SANTI GIMÉNEZ DEBIÓ TOMAR LA OPORTUNIDAD DEL NOTTINGHAM FOREST

En uno de los acercamientos más importantes que tuvo Santi Giménez al futbol de la Premier League está el que sostuvo para emigrar al Nottigham Forest en el verano pasado, algo que finalmente no se dio por decisión del 'Bebote'.

Al respecto, Raúl Jiménez reveló si, a su parecer, fue una decisión acertada o no de su compatriota en el Feyenoord.

"No sé si se equivocó o no, son decisiones muy personales, cada uno toma la decisión que va a ser lo mejor para uno como jugador, futbolísticamente, yo llegué aquí a la Premier a un equipo recién ascendido que no tenía muchas aspiraciones, pero logramos hacer una gran campaña metiéndonos a Europa League, él tendrá sus razones, motivos, es decisión personal en la que es apoyarlo al máximo y mientras haya sido lo que él quiso, para él era lo mejor y esperemos que más adelante venga otra oportunidad y la pueda tomar".