En entrevista exclusiva para Hugo Ramírez , de TUDN , el delantero del Feyenoord se dijo feliz por el momento goleador que vive Raúl con el Fulham en la Premier League, aunque su admiración no es por ello sino por su resiliencia tras la fractura de cráneo que sufrió hace ya cuatro años.

“Raúl me genera algo muy lindo y no porque haya hecho los goles, por cómo salió de esa lesión que tuvo, cuando todo se le venía abajo, pudo haber dejado el futbol, su vida corrió peligro y después que haya regresado, después tuvo problemas de pubalgia, esos ejemplos son los que me hacen admirar a alguien.