Pepe Reina: "No sé si volveremos a jugar futbol esta temporada"

Para Pepe Reina , lo primordial es que la gente esté a salvo del coronavirus, aunque está consciente que el parón en Inglaterra genera la duda de no saber si volverán a jugar futbol esta temporada.

"El futbol pasa a un segundo plano. No me importa mucho, la verdad. El bienestar de todos pasa por encima de cualquier otra cosa. No sé si volveremos a jugar esta temporada. Hay que ser prudentes al hablar de fechas o plazos. Entiendo que hay intereses económicos y mucho en juego, pero como en cualquier otro sector", señaló en entrevista con la cadena COPE, en donde dejó en claro su desencanto por jugar a puerta cerrada.