Mané revela que se ha "sometido a exámenes médicos” por su bajo nivel

"Esta es la peor temporada de mi carrera. Tengo que admitirlo. Si me preguntas qué pasa, me esforzaré por darte una respuesta. Personalmente no lo sé. Siempre he tratado de ser positivo, tanto si las cosas van bien como si van mal. Me cuestiono todo el tiempo. Incluso me sometí a exámenes para ver mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos adecuados o algo sucede? Pero chequearon los resultados y todo está bien", reveló Mané en una entrevista con el canal de televisión francés Canal +.