El City logra sufrido triunfo y es líder de la Premier

Los de Pep Guardiola se colocaron líderes de la tabla por primera vez esta temporada tras apabullar al Villa, con un puñado de ocasiones que no llegaron a buen puerto hasta el minuto 80, cuando un latigazo de Bernardo Silva rompió el cerrojo de los Villanos.

Y no cayó una goleada no porque el City no lo intentara. Ya en el minuto 2 Emiliano Martínez hizo un paradón a Bernardo Silva y Mings sacó la pelota debajo de los palos. Esa fue la dinámica del encuentro, con el City volcado y estrellándose en el meta argentino y con la puntería desafinada.