'Kun' Agüero y su petición a Guardiola: "Pon más a mi jugador favorito, Phil Foden"

"Después entró mi jugador favorito, jugó Phil Foden, y como siempre cambia el partido. Yo no sé cómo es el tema pero... Pep poneme un poquito más a Phil Foden. Ahora que no juego más puedo decir: ponelo un ratito más, no pasa nada. El guacho la rompe", comentó el Kun en su canal de Twitch.