Karius recuerda errores contra Real Madrid en Champions League

Hay heridas que no cierran y es el caso de Loris Karius , arquero de Liverpool, quien volvió a recordar sus errores frente a Real Madrid en la Final de la Champions League de hace dos años y reveló que la gente todavía se burla de lo que vivió en esa derrota 3-1 contra los merengues.

" Todavía se ríen de mi actuación . Desde la final de la Champions, a algunas personas les gusta esto de recordarme todo el tiempo los errores y están quienes no entienden o no quieren creer que fue por una lesión en la cabeza".

El alemán pertenece a los Reds, pero está conciente que Jürgen Klopp no lo tiene contemplado en el equipo, incluso, ya lo había dejado fuera y se fue cedido al Besiktas, conjunto con el cual ya no continuó y señala que no tiene prisa por encontrar un equipo nuevo en el que pueda ser titular.