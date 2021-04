Guardiola mostró su desacuerdo con la fórmula de la Superliga

El entrenador del Manchester City , Pep Guardiola , aseguró este martes que no dará una opinión definitiva sobre la nueva Superliga Europea hasta que tenga "toda la información", pero advirtió de que no puede llamarse deporte a una competición en la que el éxito no depende del esfuerzo.

El fútbol "no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes", reflexionó Guardiola en rueda de prensa.