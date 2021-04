James Milner , centrocampista del Liverpool , dijo este lunes que no le gusta la Superliga Europea y que espera que no llegue a concretarse.

El jugador inglés atendió a los medios de comunicación tras el empate a uno contra el Leeds United y expresó su deseo de que el nuevo torneo no prospere .

"Nos enteramos ayer, fue la primera vez que escuchamos algo al respecto. Hay muchos interrogantes abiertas, yo puedo dar mi opinión: no me gusta y espero que no se haga", dijo a Sky Sports el capitán del Liverpool, uno de los clubes fundadores de la Superliga Europea.