Exgoleador del United y el día que vio a Ronaldo: "Casi me orino"

"Recuerdo que cuando jugamos contra el Inter de Milán. estábamos en el túnel para saltar al campo y vi a Ronaldo. No voy a mentir, casi me orino encima. Era un jugador que había estado siguiendo durante años. Estamos hablando de un delantero, un verdadero creador de juego. En ese momento me di cuenta de que era una locura, que era surrealista, estaba en el mismo campo que todas estas estrellas, realmente de otro mundo", contó en el podcast 'Beautiful Game'.