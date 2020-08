Eric García no seguirá en el City y alista su regreso al Barcelona

Pep Guardiola , técnico del Manchester City , confesó que Eric García les comunicó que no va a extender su contrato, por lo que se alimentan los rumores de que el defensa español desea regresar al Barcelona, equipo en el que se formó y salió en 2017 para firmar con la escuadra inglesa.

“Eric nos ha comunicado que no quiere extender su contrato con el City, tiene un año más y después de eso, no quiere extender. Queríamos que siguiera, pero él no quiere. Imaginamos que quiere jugar en otro lugar”, reveló Guardiola en conferencia de prensa previo al choque ante el Real Madrid en Champions League.